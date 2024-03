Gefahr für Flugverkehr: Polizei beendet «GNTM»-Umstyling-Folge

«GNTM»–Fans lieben sie, angehende Topmodels fürchten sie: die obligatorische Umstyling–Folge jeder Staffel. Nachdem sie ihre Models in der letzten Folge als Fotografin selbst abgelichtet hatte, sorgte Heidi Klum (50) auch in Folge sechs (donnerstags 20.15 Uhr bei ProSieben und auf Joyn) für ein Novum: Als Tochter einer Friseurin legte sie höchstpersönlich mit Kamm und Schere bewaffnet Hand an die Model–Frisuren. Damit nicht genug: Auch ein derartiges Folgen–Ende gab es in 19 Jahren «Germany's next Topmodel» noch nie. Die spanische Polizei bestimmte dieses Mal das Ende des Drehs. Der Vorwurf: Heidis Show stelle eine Gefahr für den Luftraum über Teneriffa dar.