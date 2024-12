Gefahren an Weihnachten: So bleiben Haustiere in Sicherheit

Tödlicher Dampf

Raclette ist ein beliebtes Gemeinschaftsessen an Weihnachten und Silvester. Für Hausvögel kann das Dinner jedoch zum tödlichen Verhängnis werden. Raclette setzt beim Erhitzen giftige Dämpfe frei. Was für Menschen unbedenklich ist, kann für Wellensittiche und Co. bereits in kleinen Mengen zum Tod führen. Es gilt, die Vögel fernab vom Raclette zu halten, damit diese in Sicherheit bleiben.