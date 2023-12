Gefahren zu Weihnachten: So bleiben Hund, Katze und Co. in Sicherheit

Weihnachten ist das Fest der Familie. Laut einer Statistik aus dem Jahr 2022 (Statista) haben 46 Prozent der Haushalte in Deutschland auch ein flauschiges Familienmitglied. Am beliebtesten bei den Deutschen sind Haustiere wie Hunde und Katzen. Fast schon selbstverständlich also, dass diese an Heiligabend «mitfeiern» dürfen. Doch wer denkt, man kann den Tieren mit einem Stück Braten oder einem Lebkuchen Freude bereiten, der irrt sich. Diese Gefahren lauern für Hunde, Katzen und Co. an Weihnachten.