Gefängnis oder Exil? So könnte es für Skandal-Royal Andrew weitergehen

Zuvor hatte bereits Prinz Edward zum Epstein–Skandal erklärt, es sei «wirklich wichtig, sich immer an die Opfer zu erinnern und daran, wer die Opfer in dieser ganzen Angelegenheit sind». Der britische Premierminister Keir Starmer (63) hat Andrew Mountbatten–Windsor ausserdem aufgefordert, im Rahmen der Epstein–Ermittlungen vor dem US–Kongress auszusagen. Epstein soll Minderjährige und junge Frauen missbraucht und auch an Prominente weitergereicht haben. 2008 war er wegen Anstiftung einer Minderjährigen zur Prostitution verurteilt worden. 2019 wurde er erneut festgenommen und starb wenige Wochen später im Gefängnis.