Geflochtenes Leder: Diese Tasche wirkt zeitlos und elegant

Veloursleder für einen besonders eleganten Auftritt

Die besondere Textur der geflochtenen Taschen kommt nicht nur in klassischem Glattleder zur Geltung. Auch Modelle aus Veloursleder überzeugen mit einem edlen Look – besonders in dunklen Farbtönen. Wer einen aktuellen Trend aufgreifen möchte, kann zu «Mocha Mousse» greifen, einem satten Schokoladenton, der sich nahtlos in verschiedene Outfit–Kombinationen einfügt.