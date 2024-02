Gefordert wie noch nie: Prinz William im Zentrum des royalen Dramas

Prinz William muss als Thronfolger funktionieren

Vor dem Bekanntwerden der Krebs–Diagnose seines Vaters teilte der Kensington Palast mit, dass Prinz William am Mittwoch (7. Januar) zu seiner royalen Arbeit zurückkehren werde. Er hatte aufgrund des Krankenhausaufenthalts seiner Frau circa zwei Wochen lang pausiert. Geplant ist für Mittwoch die Verleihung einiger Orden am Vormittag auf Schloss Windsor sowie eine Spendengala am Abend in London.