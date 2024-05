«Gefragt - Gejagt»: Ein letztes Wiedersehen mit Klaus Otto Nagorsnik

Nagorsniks Quiz–Kolleginnen und Kollegen reagierten ebenfalls geschockt: «Mit Klaus Otto Nagorsnik verlieren wir einen grossen Quizzer mit hoher Bildung, der sich mit der Ilias ebenso auskannte, wie mit dem BVB in all seinen Facetten.» «Besserwisser» Sebastian Klussmann (35), «Quizgott» Sebastian Jacoby (46) – beide seit Juni 2013 dabei – und Co. drückten zudem ihren Respekt für seinen «Wissensschatz» und den «westfälischen Humor und Charme» aus. «Wir verlieren einen feinen Menschen mit grossem Gerechtigkeitssinn. Wir werden Klaus Otto Nagorsnik zutiefst vermissen. Bis bald in der grossen Bibliothek, lieber KO!», trauerten die Jägerinnen und Jäger.