«Gefragt - Gejagt» erinnert mit Backstage-Clip an Klaus Otto Nagorsnik

In den Herzen des «Gefragt – Gejagt»–Teams und der Fans lebt Klaus Otto Nagorsnik (1955–2024) weiter. Auf ihrem offiziellen Instagram–Account teilte die Quizshow am 13. August ein kurzes Video aus dem Jahr 2015, in dem der verstorbenen Jäger mit einem Kandidaten im Backstage–Bereich zu sehen ist. «Und dann findet man noch einen ganz besonderen Clip bei ‹Gefragt – Gejagt› auf der Kamera, weil man sich so an den Kandidaten erinnert. Grüsse nach oben, lieber K.O.», heisst es dazu.