«Gefragt - Gejagt» geht mit Quotenrekord in die Winterpause

Die Winterpause für die Quizelite von «Gefragt – Gejagt» steht kurz bevor. Mit der Sendung am Freitag (6. Oktober) verabschiedet sich das Team rund um Moderator Alexander Bommes (47) nach vier Monaten und über 80 Folgen in die wohlverdiente Pause. Mit der neuen Staffel, die jetzt ihren Abschluss findet, hat die beliebte Quizsendung mal wieder einige Quotenrekorde aufgestellt, wie die ARD Programmdirektion in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat.