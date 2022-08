«Gefragt - Gejagt» in der Primetime: Jubiläumsshow zum Zehnjährigen

Alexander Bommes: "Was gibt es Schöneres als die Jagd am Samstagabend?

Moderator Alexander Bommes (46) erinnert sich gerne an die vergangenen zehn Jahre zurück: «Die Jagd begann, beginnt, wird beginnen - war das nicht Cäsar? Das Jägerteam würde nur mit den Augen rollen...», sagt er und erklärt weiter: «Es wäre ein Leichtes gewesen, mich in den vergangenen zehn Jahren mit unserer Quizelite zu verbünden - aber man wird ja auch nicht Fan des FC Bayern München, nur, weil der immer gewinnt.» Also werde er die Jägerin und die Jäger auch weiterhin gemeinsam mit den mutigen Kandidatenteams bekämpfen. «Und zwar genauso wie an jedem Tag dieser zehn Jahre: mit Genuss, Freude und viel Dankbarkeit», so Bommes.