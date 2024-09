«Gefragt - Gejagt» zur Primetime: Diese Stars sind dabei

Die neue Ausgabe des Promi–Specials der beliebten Quizshow «Gefragt – Gejagt» steht am Samstag (7. September) zur Primetime um 20:15 Uhr im Ersten auf dem Programm. 16 quizbegeisterte Prominenente werden auch diesmal wieder versuchen, die sogenannte «Quiz–Elite» in Wissensfragen zu schlagen. Diesmal nehmen viele Schauspielerinnen und Schauspieler, Comedy–Stars, weitere TV–Lieblinge und ein Musiker am Quizmarathon bis 23:30 Uhr teil.