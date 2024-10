«Gefühl von damals»: Comeback für «Kommissar Rex» geplant

Die Erfolgsgeschichte von «Kommissar Rex»

Die erste Folge von «Kommissar Rex» flimmerte vor rund 30 Jahren über die TV–Bildschirme. Was folgte, war eine grosse Erfolgsgeschichte: In insgesamt 18 Staffeln eroberte der Deutsche Schäferhund die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Die österreichische Krimiserie, in der unter anderem neben den erwähnten Schauspielern Tobias Moretti (65), Karl Markovics (61) und Wolf Bachofner (63) auch Gedeon Burkhard (55) auftrat, wurde in zahlreichen weiteren Ländern ausgestrahlt.