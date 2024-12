Gefühlschaos, Marvel-Duo, Wüsten-Epos: Die besten Filme von 2024

«Challengers»

Regisseur Luca Guadagnino (53) selbst bezeichnete Tennis als langweiliges Spiel. Dennoch – oder vielleicht gerade deswegen – ist es ihm gelungen, vor der Kulisse des Sports eine erotisch aufgeladene, kompliziert konstruierte und stilvolle Dreiecksbeziehung zu erschaffen. Guadagnino ist bekannt für seine Fähigkeit, die banalsten – oder gar unappetitliche – Situationen darstellen zu können, als seien sie die ästhetischste Sache der Welt. Was ihm in «Call Me by Your Name» mit der berüchtigten Pfirsich–Szene gelang, wiederholte er in «Challengers» nun mit Churros und Schweisstropfen.