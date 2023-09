Gegen den Arbeitsstress: Fünf Tipps für mehr Achtsamkeit im Alltag

Der Weg zur Arbeit

Vor allem in der Grossstadt nimmt ein Grossteil der Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel, um zur Arbeit oder zum nächsten Arzttermin zu gelangen. Wenn man sich in U–Bahn und Co. umsieht, fällt schnell auf: Fast jeder trägt Kopfhörer. Egal ob man lieber Musik hört oder einen Podcast verfolgt, auf diese Art von Nebenbei–Entertainment sollte hin und wieder verzichtet werden. Wie wäre es damit, die Kopfhörer abzulegen und stattdessen die Geräusche in der Umgebung wahrzunehmen? Wie viele verschiedene Geräusche können Sie auf einmal identifizieren? Vogelzwitschern, Gelächter, Baustellenlärm, Schritte – eine vielseitige Geräuschkulisse ist meistens gegeben.