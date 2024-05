Gegen den Bluthochdruck: Fünf Lebensmittel für ein gesundes Herz

Flavonoide in Obst und Früchten

Eine Studie der Edith Cowan University in Australien hat gezeigt, dass Menschen, die viele flavonoidhaltige Lebensmittel essen, besser vor Herzkrankheiten geschützt sein könnten. Beeren wie Heidelbeeren, Erdbeeren und Himbeeren sind beispielsweise reich an Flavonoiden und Antioxidantien. Antioxidantien können helfen, Schäden an den Blutgefässen zu verhindern. Flavonoide können die Produktion von Stickstoffmonoxid fördern, das die Blutgefässe entspannt und den Blutdruck senkt.