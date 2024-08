Gegen «Halbwahrheiten»: US-Star Liza Minnelli schreibt ihre Memoiren

Mit nur 19 Jahren schrieb sie Broadway–Geschichte, als sie als jüngste Frau aller Zeiten einen Tony Award für ihre Rolle in «Flora the Red Menace» gewann. Für ihre Rolle in «Cabaret» (1972) wurde sie mit dem Oscar in der Kategorie «Beste Hauptdarstellerin» ausgezeichnet. Auch im Fernsehen brillierte Minnelli mit ihrem Programm «Liza with a Z» – 1973 bekam sie dafür einen Emmy. Viele weitere prestigeträchtige Ehrungen folgten, darunter auch der Grammy Legend Award 1989.