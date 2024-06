Gegen Verurteilung in L.A.: Harvey Weinstein legt Berufung ein

Das steht in den Berufungsunterlagen

In Berufungsunterlagen aus Los Angeles, aus denen «Sky News» zitiert, bemängeln Weinsteins Anwälte unter anderem, den Geschworenen sei zu Unrecht erlaubt worden, von Weinsteins Verurteilung in New York zu erfahren. Zudem seien die Geschworenen, ähnlich wie in New York, durch Aussagen von Frauen über angebliche Übergriffe, die ihm juristisch nicht zur Last gelegt wurden, in unfairer Weise voreingenommen gewesen.