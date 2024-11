«Gehe zur Schule»: Sebastian Vettel macht Ausbildung in Landwirtschaft

Sebastian Vettel will Kinder nicht zum Motorsport drängen

Seinen Nachwuchs will er nicht zu einer Laufbahn im Motorsport drängen. «Ich wünsche mir für die Kinder, dass sie etwas finden, dass sie antreibt», sagte er. Bisher hätten die Kids noch keine Ambitionen zum Rennfahren gezeigt, höchstens an der Spielekonsole. Die sozialen Medien will er von seinen Kindern nicht fernhalten, auch wenn sie erst langsam in das Alter kommen, in dem Instagram und Co. wichtig werden.