Geheimdokumente: Donald Trump wird angeklagt

In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform Truth Social erklärte Trump, er sei unschuldig. Zudem verriet er den Berichten zufolge, dass er am Dienstagnachmittag vor einem Bundesgericht in Miami erscheinen soll. Dort wird dann offenbar die Anklage verlesen. «Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass einem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten so etwas passieren könnte», schrieb er. Er fügte hinzu: «Dies ist in der Tat ein dunkler Tag für die Vereinigten Staaten von Amerika.»