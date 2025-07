Geheimes Konzert: Jennifer Lopez stellt sechs neue Songs vor

Jennifer Lopez (55) hat in Los Angeles eine exklusive Listening–Party veranstaltet. Wie das Magazin «US Weekly» berichtet, lud die Sängerin am vergangenen Mittwoch rund 30 Fans zu einem einstündigen, geheim gehaltenen Konzert ein. «Die Kontaktaufnahme mit den Fans begann am Dienstag, aber es blieb eine Überraschung, was passierte, bis sie mit Jennifer im Raum waren», verriet ein Insider.