Geheimnis gelüftet: Das ist der Spitzname von Prinz William

«Du steckst in so grossen Schwierigkeiten!»

Mike Tindall sagte demnach: «Der Prinz von Wales ist bei mir als One Pint Willy bekannt, weil er nicht der beste Trinker ist.» Ein englisches Pint entspricht etwa einem halben Liter. Tindall fügte hinzu, dass er aus einem Sport komme, in dem es auch um das Miteinander gehe und «in dem ziemlich oft ein paar Bier getrunken werden». Anschliessend entschuldigte er sich aber bei Prinz William, weil er dessen Spitznamen preisgegeben hat. «Oh mein Gott. Es ist jetzt da draussen. Tut mir leid, Sir.» Seine Frau fügte dem Bericht zufolge hinzu: «Du steckst in so grossen Schwierigkeiten!»