Gehen die Spice Girls nächstes Jahr auf Welttournee?

«Wannabe» feiert grosses Jubiläum

Die Debütsingle der Spice Girls, «Wannabe», wurde 1996 veröffentlicht und verhalf der Band damals zu weltweitem Ruhm. Bis heute gehört die Formation zu den erfolgreichsten Girlgroups aller Zeiten. Im Jahr 2000 legten die Spice Girls nach erfolgreichen ersten Jahren zunächst eine Pause ein, kehrten aber 2007 für eine Welttournee zurück. 2012 folgte ein besonderer Auftritt bei den Olympischen Spielen in London mit einem Medley aus «Wannabe» und «Spice Up Your Life». Im Jahr 2019 gab es eine zweite Reunion–Tour durch Grossbritannien und Irland, an der Victoria Beckham jedoch schon nicht mehr teilnahm.