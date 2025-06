Geht «Squid Game» doch noch weiter? Macher enthüllt Spin-off-Idee

«Squid Game»–Macher enthüllt mögliche Spin–off–Idee

Demnach schwebt dem Serienmacher keine direkte Fortsetzung in Form einer vierten Staffel vor, «aber vielleicht ein Spin–off über die drei Jahre zwischen Staffel eins und Staffel zwei, in denen Gi–hun (Lee Jung–jae) sich nach den Rekrutierern umsieht», verriet er dem US–Magazin «Entertainment Weekly». Der grosse Zeitsprung zwischen Staffel eins und zwei würde somit Raum für neue Geschichten bieten. «Es gibt diese drei Jahre, und vielleicht könnte ich schildern, was die Rekrutierer oder Captain Park (Oh Dal–su) oder Polizisten oder maskierte Männer in dieser Zeit gemacht haben, nicht in der Spielarena, sondern in ihrem Leben ausserhalb davon», so Hwang weiter.