Geht «Yellowstone» doch noch weiter? Aufregende Neuigkeiten für Fans

Erst am heutigen Tag wurde bekannt, dass die zweite Hälfte der fünften «Yellowstone»–Staffel auch in Deutschland im November startet. Lange Zeit wurde davon ausgegangen, dass die Neo–Western–Serie mit dieser Staffel 5B auch enden wird. Doch jetzt berichten US–Branchenblätter wie «Variety», dass auch eine Fortsetzung in Form einer sechsten Season geplant sei. Vertragsverhandlungen mit den neuen Hauptdarstellern sollen demnach derzeit stattfinden.