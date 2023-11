Geist und Körper stärken: Darum ist Reisen gut für die Gesundheit

Natürliches Fitnesstraining

Wer verreist, sei es in die Natur oder in eine Grossstadt, der wird in der Regel vieles zu Fuss bewältigen. Der Entdeckungsdrang vieler Menschen führt dazu, dass sie gerne mal auf Auto oder öffentliche Verkehrsmittel verzichten, um ihre Umgebung genauer erkunden zu können. Nicht selten ist man am Abend dann überrascht, wenn der Schritte–Tracker des Smartphones zehntausende Schritte anzeigt. So geht das tägliche Training im Urlaub auch, ohne das Fitnessstudio zu besuchen.