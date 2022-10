Geld sparen bei Flugreisen: Das sollten Urlauber beim Buchen beachten

Zum richtigen Zeitpunkt buchen

Es kommt auf den richtigen Buchungszeitpunkt an. Wer am Sonntag statt am Freitag seine Flugtickets kauft, spart durchschnittlich 15 Prozent. Bei Inlandsflügen ist der Samstag am günstigsten - hier liegt das Sparpotenzial bei rund 30 Prozent. Wer sich für internationale Flüge interessiert, sollte sich mehr als 70 Tage vorher um Tickets bemühen. Denn dann sind die Preise meist deutlich günstiger.