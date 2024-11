«Geliebter Begleiter»: Königin Camilla trauert um ihren Hund

Camilla adoptierte die Hündin 2011 aus dem Rettungszentrum «Battersea Cats and Dogs Home» in London, dessen Schirmherrin sie ist. Zu dem Zeitpunkt war Beth gerade einmal zwölf Wochen alt. Laut der britischen Zeitung «Hello!» war sie zuvor angebunden an einen Zaun gefunden und von der Organisation aufgenommen worden. Als Todesursache nennt das Magazin einen unheilbaren Tumor, aufgrund dessen die Hündin am Wochenende eingeschläfert werden musste.