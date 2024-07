Gelingt M. Night Shyamalan 25 Jahre nach «Sixth Sense» ein Comeback?

Mit seinem neuen Psychothriller «Trap: No Way Out» feiert US–Regisseur M. Night Shyamalan (53) indirekt ein beachtliches Jubiläum. Immerhin fällt der Kinostart am 1. August fast genau auf den 25. Jahrestag seines Meisterstücks «The Sixth Sense». Der Streifen mit Bruce Willis (69) war in den USA am 6. August 1999 in die Kinos gekommen und brachte dem inzwischen 53–jährigen Shyamalan den Ruf als neues Wunderkind der Traumfabrik ein. Seither hat sich viel getan – und die grösste Stärke des Filmemachers verkehrte sich in den Augen vieler Kritiker zu seiner grössten Schwäche.