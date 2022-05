Gemeinsam abrocken: So teilen sich Freunde Spotify-Playlists

Von Urlaubsandenken bis anstehender Party: Geteilte Playlisten sind praktisch und einfach zu verwalten

Anschliessend öffnet sich die Playlist automatisch, der grosse «Lieder hinzufügen»-Button in der Mitte des Screens ist selbsterklärend. Hat man einen Song ausgewählt, schlägt Spotify Usern ähnliche Musik vor, die in die Playlist passen könnte. Oben links ist ausserdem die Silhouette einer Person mit einem Plus-Symbol zu sehen. Wer diese anklickt, kann Freunde als «Mitwirkende» einladen. Dazu erstellt Spotify einen Link, der 24 Stunden gültig ist und über die gängigen Optionen - Messenger, SMS, Link generieren und Co. - an die entsprechenden Personen verschickt werden kann.