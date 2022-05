Gemeinsam mit Whitesnake: Die Scorpions gehen auf Nordamerika-Tour

Dann kommen die Scorpions nach Deutschland

«Nach dem grossartigen Start, den wir mit unserer Residency in Las Vegas hatten, ist es an der Zeit, für eine echte Tour zurückzukommen, um die USA wieder wie einen ‹Hurricane› zu rocken», erklärt Frontmann Klaus Meine (73) in Anspielung an den Hit der Band «Rock You Like a Hurricane». Die Band hatte im März 2022 ihre «Rock Believer»-Tournee mit einigen Shows in Las Vegas begonnen, derzeit stehen sie für Europa-Termine unter anderem in Frankreich und Italien auf der Bühne. Tickets für die neu angekündigten Konzerte gehen am Freitag, 13. Mai, in den Verkauf.