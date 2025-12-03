Gemeinsame RTL-Show: Auch Jauch und Schöneberger verabschieden sich

Bei «Denn sie wissen nicht, was passiert» endet eine Ära. Neben Thomas Gottschalk (75) werden sich auch Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51) von der RTL–Show verabschieden, wie der Sender nun bekannt gab. Die letzte Ausgabe mit dem Trio ist am Samstag, 6. Dezember, um 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+ zu sehen.
Nach sieben Jahren und 48 Folgen geht damit für die drei Stars ihre gemeinsame TV–Reise zu Ende. Dass der an Krebs erkrankte Gottschalk in der Ausgabe am Samstag seinen TV–Abschied feiert, war bereits bekannt. «Auf ausdrücklichen Wunsch von Thomas Gottschalk wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen unterhaltsamen Abschiedsabend von der grossen Showbühne feiern», heisst es von RTL. Am vergangenen Sonntag hatte der Moderator seine Krebserkrankung öffentlich gemacht.
RTL bedankt sich bei ihm vor seinem Showabschied für sein langjähriges Engagement «und seine unnachahmliche Art, Fernsehen zu gestalten». Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger haben «Denn sie wissen nicht, was passiert» über Jahre hinweg «massgeblich mit ihrem Zusammenspiel, ihrem Humor und ihrer Spontaneität geprägt».
Abschied eines «ikonischen TV–Trios»
Inga Leschek, CCO RTL Deutschland, wird in einer Mitteilung mit den Worten zitiert: «Wir verabschieden uns von einem ikonischen TV–Trio, das Unterhaltung geschaffen hat, wie man sie nicht erfinden kann. Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger haben sich mit Leidenschaft ins Chaos gestürzt – ob in schrägen Kostümen, an der Finalwand klammernd oder mitten in völlig unvorhersehbaren Spielsituationen.» Die drei Moderatoren hätten gezeigt, «wie grossartig Unterhaltung sein kann, wenn man sie einfach passieren lässt. Ganz RTL bedankt sich für diese aufregende, gemeinsame Reise!»
Trotz des Abschieds der drei TV–Stars hat der Sender bereits angekündigt, dass eine neue Ausgabe der Show am Samstag, 13. Dezember, zu sehen sein wird.