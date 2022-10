Dieses Kleid gefällt George Clooney wohl besonders gut

Der 61-Jährige ist zudem offenbar ein Fan des grünen Korsettkleides von Del Core, das seine Frau am vergangenen Samstag auf der Academy Museum of Motion Pictures Gala in Los Angeles trug. «Oh, Amal in diesem grünen Kleid», sinnierte der Schauspieler. Das schulterfreie Kleid war in verschiedenen zarten Grüntönen gehalten, die in Streifen und mit Rüschendetails über ihren Körper flossen.