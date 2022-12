Gemeinsames Musikvideo: Sarah Connor zeigt erstmals Tochter Delphine

Happy End für «Phini» im Musikvideo

Ab Minute 2:25 hat Delphine ihren grossen Auftritt im Musikvideo. Inmitten von Zeitungsausschnitten und Ventilatoren sitzt das Mädchen in einem abgedunkelten Raum ernst auf einem Stuhl. In den Händen hält sie eine Schneekugel, in der eine schöne Weihnachtsfeier zu sehen ist, ihre Füsse planschen in einer Wanne mit Wasser. Dann singt sie ein paar Strophen.