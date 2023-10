Gemeinsames Streaming-Netzwerk von ARD und ZDF steht

«Wir wollen, dass Menschen so einfach und komfortabel wie möglich die digitalen Angebote des öffentlich–rechtlichen Rundfunks in Deutschland nutzen können», ergänzt der ARD–Vorsitzende Prof. Dr. Kai Gniffke. Und er fügt begeistert hinzu: «Wir bieten mehr Information, Kultur, Unterhaltung und Wissen als jeder andere Streaming–Anbieter und nie war es einfacher, all das zu erleben.»