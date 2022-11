«Gemischtes Hack»-Podcaster Tommi Schmitt neigt zu «Selbstzweifeln»

So erinnert er sich etwa an seinen Auftritt in der zweiten Staffel des Comedy-Formats «LOL: Last One Laughing» mit und von Michael «Bully» Herbig (54). Schmitt flog als Erster raus und begründet dies damit, dass er sich neben Comedy-Grössen wie Klaas Heufer-Umlauf (39), Bastian Pastewka (50) und Anke Engelke (56) fehl am Platz gefühlt habe.