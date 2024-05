Gemüse retten: Drei leckere Rezepte für Frühling und Sommer

Im Frühling und Sommer erblüht die Natur in voller Pracht, und damit steigt auch die Vielfalt an frischem Gemüse und Obst auf unseren Tellern. Doch leider landet auch in dieser Jahreszeit eine beträchtliche Menge an Gemüse im Müll, weil es falsch gelagert oder zu viel gekauft wurde. Dabei gibt es zahlreiche kreative Möglichkeiten, Gemüse vor dem Verderben zu bewahren und gleichzeitig köstliche Gerichte zuzubereiten.