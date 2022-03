Gemüse schmackhafter machen: Diese drei Rezepte sollten Sie kennen

Zubereitung: Die Zucchinischeiben mit dem groben Salz in ein Sieb geben. Mindestens 30 Minuten Wasser ziehen lassen. In der Zwischenzeit den Teig zubereiten. Das Ei trennen. Mehl in eine Schüssel geben, eine Mulde hineindrücken, Eigelb, Olivenöl und etwas Salz hinzufügen. Nach und nach 120 ml Wasser zugiessen und verrühren. 20 Minuten ruhen lassen. Die entwässerten Zucchini kurz unter kaltem Wasser abspülen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Das Eiweiss steif schlagen und vorsichtig unter den Teig heben. Frittieröl in einem hohen Kochtopf auf 180°C erhitzen. Die Zucchini nacheinander mit einer Gabel aufspiessen, in den Teig tauchen und ganz damit überziehen, dann ins heisse Öl geben. 3 bis 4 Minuten aufgehen lassen und leicht goldbraun backen. Die Sauce zubereiten: Alle Zutaten verrühren. Mit den Zucchinipuffern servieren.