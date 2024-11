Gemütlichkeit mit Style: Flauschige Jacken haben Saison

An wärmeren Tagen: Der Mantel mit Fellbesatz

Fashion–Influencerin Teresa Ganser präsentierte auf Instagram ein leichtes Mantel–Modell für mildere Tage. Nur an dem Kragen und den Ärmeln sorgte der dunkelbraune Fellbesatz für Volumen. Dazu passte ihr helles Ensemble aus einem Satin–Top und einer Stoffhose, das dem Look Eleganz verlieh. Um ihren weissen Shopper band die Content Creatorin ein braun–weiss–gestreiftes Tuch. Zusammen mit der Sonnenbrille in ihren Haaren weckte sie in Paris Erinnerungen an den Spätsommer.