«Gen V»: Der Starttermin für die zweite Staffel steht

Der tragische Tod von Schauspieler Chance Perdomo (1996–2024), der den Studenten Andre Anderson verkörperte, hat Auswirkung auf die Serie. Im März 2024 wurde bekannt, dass er bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen ist. Später wurde mitgeteilt, dass Perdomo in der Serie nicht ersetzt werden soll, die Handlung werde angepasst. In dem Clip fragt Polarity, der Vater von Perdomos Figur, den neuen Dekan: «Was ist wirklich mit meinem Sohn passiert?». An anderer Stelle droht er an, die Universität «bis auf die verdammten Grundmauern» niederzubrennen.