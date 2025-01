«Genau ihr Typ»: Shania Geiss gefällt ein ganz bestimmter Rennfahrer

Ollie Bearman ist «genau Shanias Typ»

«Shania hat uns schon ein paar Mal gesagt, dass der hübsch ist», plaudert Shanias Mutter Carmen Geiss (59) in der Episode am Rande der Formel 1 in Abu Dhabi aus dem Nähkästchen. Auch Schwester Davina (21) weiss von dem Schwarm: «Er ist genau Shanias Typ.» Kennengelernt haben sich die Millionärstochter und der Motorsportler, der in der kommenden Saison für den Haas–Rennstall gesetzt ist, zwar noch nicht – da beide aber in ähnlichen Kreisen verkehren, ist ein Rendezvous nicht unwahrscheinlich.