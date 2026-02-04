Gender Health Gap: Fünf Beispiele, wie Frauen übergangen werden

Medikamente: Getestet an Männern

Statt den weiblichen Zyklus zu erforschen oder mitzudenken, wird er in der Medizin sogar oft ausgeblendet, zum Beispiel bei Medikamententests. Bevor Medikamente zugelassen werden, müssen sie klinische Studien durchlaufen. Jahrzehntelang waren Frauen dabei fast gar nicht oder in starker Unterzahl vertreten. Erst seit gut zwanzig Jahren ist es überhaupt verpflichtend, Frauen in klinischen Studien einzubeziehen. Mal wieder galt der weibliche Körper als zu variabel, zu kompliziert. Zyklus, Hormonschwankungen, mögliche Schwangerschaften störten die «sauberen» Ergebnisse.