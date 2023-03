Genderfluid Fashion: Diese Stars machen es vor

Der «No Gender»-Trend heute

Dass Frauen den Boyfriend-Style lieben und sich gerne am Kleiderschrank ihrer besseren Hälften bedienen, ist nichts neues. Aber dass Stars wie Harry Styles mit ihren Outfits Männlichkeit neu definieren, das hat in den letzten Jahren für Aufsehen gesorgt. Der Sänger zeigt sich gerne in hautengen glitzernden Bühnenoutfits, trägt Perlenketten, lackierte Fingernägel oder Ohrringe. Im Dezember 2020 war Styles als erster Mann alleine auf einem «Vogue»-Cover zu sehen - in einem Kleid von Gucci. Genderfluid Fashion kommt seitdem immer mehr im Mainstream an.