Gene Hackman: Starb seine Ehefrau schon eine Woche vor ihm?

In beiden Fällen wird angenommen, dass es sich um einen natürlichen Tod gehandelt hat. Arakawa soll vor ihrem Tod noch Medikamente in einer Apotheke besorgt haben. Sie sei laut Gerichtsmedizin infolge einer Infektion mit dem Hantavirus gestorben. Hackman ist demnach an den Folgen einer Herzkrankheit verstorben. Der Schauspieler habe ausserdem «Anzeichen für eine fortgeschrittene Alzheimer–Erkrankung aufgewiesen». Es sei möglich, dass Hackman «nicht bewusst» war, dass seine Frau tot war. In seinem Magen sei keine Nahrung gefunden worden, «was bedeutet, dass er in letzter Zeit nichts gegessen hatte». Vor seinem Tod habe er sich «in einem sehr schlechten Gesundheitszustand» befunden.