Gene Hackman und seine Frau sind tot: Nachbar alarmierte die Polizei

Eine Nachricht, die Hollywood erschüttert: Golden–Globe–Gewinner und Oscarpreisträger Gene Hackman (1930–2025) und seine Ehefrau Betsy Arakawa (1961–2025) sind gestorben. Die Pianistin und der Schauspieler wurden in ihrem Haus in der Gemeinde Santa Fe Summit tot aufgefunden. Wie der Sheriff des Santa Fe County, Adan Mendoza, kurz nach Mitternacht am Donnerstag der «Santa Fe New Mexican» bestätigte, wurden auch die sterblichen Überreste des Hundes des Paares entdeckt.