Gene Simmons und Paul Stanley trauern um Kiss-Mitgründer Ace Frehley

Seine Familie veröffentlichte traurige Nachricht

Frehley verstarb am 16. Oktober 2025 im Alter von 74 Jahren in Morristown, New Jersey. Wie seine Familie mitteilte, ging dem Tod ein häuslicher Sturz voraus. «In seinen letzten Momenten hatten wir das Glück, ihn mit liebevollen, fürsorglichen und friedlichen Worten, Gedanken, Gebeten und Absichten umgeben zu können», teilte die Familie mit. Die Familie betonte, dass Frehleys Erinnerung «für immer weiterleben» werde. Laut «TMZ» hatte die Rock–Ikone mehrere Wochen auf der Intensivstation gelegen, nachdem sie durch den Sturz eine Hirnblutung erlitten hatte.