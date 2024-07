«General Hospital»-Star Doug Sheehan stirbt im Alter von 75 Jahren

1983 war er Teil des «Dallas»–Spin–offs «Knots Landing» in der Rolle des Reporters Ben Gibson und zweiten Ehemanns von Valene Ewing (Joan Van Ark, 81) an. Nach dem Ende der Serie 1988 verkörperte er die Rolle des Börsenmaklers Brian Harper in der NBC–Sitcom «Day by Day», die zwei Staffeln lang ausgestrahlt wurde und in der Linda Kelsey (77) und Christopher Daniel Barnes (51) mitspielten. Zu Sheehans weiteren Fernsehauftritten gehören Rollen in den Fernsehserien «MacGyver», «Diagnose Mord», «Columbo», «Cheers» und «Clueless».