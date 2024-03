«General Hospital»-Star Robyn Bernard ist tot

Mehr als 140 Folgen «General Hospital»

Robyn Bernard wurde am 26. Mai 1959 in Gladewater, Texas geboren. In den 1980er Jahren hatte sie mehrere kleine Nebenrollen in verschiedenen Fernsehserien. Bekannt wurde sie jedoch vor allem durch die Rolle der Terry Brock, die sie zwischen 1984 und 1990 in 145 Folgen der langjährigen US–Seifenoper «General Hospital» verkörperte. Anschliessend wurde es still um Bernard.