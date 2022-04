Welchen Einfluss haben die sozialen Medien auf den generationsübergreifenden Austausch?

Maas: Die Screentime steigt, die Aufmerksamkeitsspanne sinkt. In unserem digitalisierten Leben kommunizieren wir zwar gefühlt den ganzen Tag, doch wirklich Zeit zum Zuhören und für die Geschichten anderer bleibt kaum. Stattdessen stecken wir in unserer eigenen Bubble fest - der Austausch mit anderen Altersgruppen findet im Alltag wenig statt. Die Folge sind Missverständnisse und Reibungen zwischen den Generationen. Zudem treffen in den sozialen Medien oft Extreme aufeinander und das führt am Ende dazu, dass Generationen immer mehr in extremen Situationen verharren und gar nicht mehr aufeinander zugehen. So driften wir nach und nach auseinander.