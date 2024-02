«Genervte» Adele geht viral: «Ich mag es nicht, berühmt zu sein»

Die britische Sängerin Adele (35) ist nicht gerne prominent. Damit erklärte sie nun auch ihr berühmtes Meme, das sie – offenbar genervt – bei einem NBA–Spiel zeigt. Bei einem ihrer Auftritte in Las Vegas hat sie laut «People»–Magazin erzählt, wie es dazu kam. «Erinnert ihr euch an das virale Meme von mir, in dem ich so aussehe, als würde mich alles einen Dreck interessieren? Ich würde gerne etwas Kontext zu diesem Meme geben», sagte Adele demnach. Sie fügte hinzu: «Ich weiss, es klingt verrückt, aber ich mag es wirklich nicht, berühmt zu sein, okay?»