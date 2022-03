Genesis: Bewegender Auftakt in Berlin für letzte Deutschland-Konzerte

Letztes Konzert in London

Genesis spielen bei ihrer Tour über 20 Songs ihrer Jahrzehnte langen Karriere, darunter «I can't dance», «Home by the Sea», «Mama» oder «Land of Confusion». Es war nicht ihr letztes Konzert in Berlin: Die grösste Indoor-Veranstaltung in der Stadt seit Beginn der Corona-Pandemie wird am heutigen Dienstag noch einmal wiederholt. Es folgen fünf weitere Deutschland-Konzerte durch Hannover und Köln. Das Abschlusskonzert der Tournee wird im März in London stattfinden.